Объем строительства жилья на Дону за год вырос более чем на треть

Продажи застройщиков в регионе за год также выросли: в апреле 2023 года было реализовано жилья на сумму порядка 7,6 млрд руб., в апреле 2024-го — на 8,8 млрд руб., прирост составил 15,8%. Активность покупателей поддерживает тот факт, что цены в регионе вполне позволяют покупателям уложиться в лимиты по госпрограммам.