Объем строительства жилья на Дону за год вырос более чем на треть

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В апреле 2023 года ЕРЗ оценивали общий объем строительства в Ростовской области в 2,6 млн кв.м, в апреле 2024-го — уже в 3,5 млн кв. м. Прирост, таким образом, составил 34,6%. Предложение квартир в новостройках Ростовской области к началу мая составляло порядка 75 тыс. — за год экспозиция строящегося жилья прибавила порядка 35%.
Большая часть предложения в 303 строящихся в регионе домах — это квартиры, на них приходится 97,8%. Доля апартаментов минимальна — 0,4%; еще порядка 1,8% приходится на жилье в домах блокированной застройки.
Рост объемов строительства сопровождался существенным увеличением цен, отмечают в компании. По оценкам аналитического сервиса «Продома», средняя стоимость 1 кв. м в новостройках региона по итогам апреля 2024 года составила 126,5 тыс. руб., годом ранее это были 100,9 тыс. руб. Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке региона, таким образом, за год выросла на 25%.
Эксперты компании «Девелопмент-Юг» корреспонденту Rostovgazeta рассказали что, по итогам апреля 2024 года объем строящегося жилья в регионе достиг 3,5 млн кв.м, тогда как в предыдущие годы показатели второго весеннего месяца находились в пределах 2,5 млн — 2,9 млн кв. м.
Продажи застройщиков в регионе за год также выросли: в апреле 2023 года было реализовано жилья на сумму порядка 7,6 млрд руб., в апреле 2024-го — на 8,8 млрд руб., прирост составил 15,8%. Активность покупателей поддерживает тот факт, что цены в регионе вполне позволяют покупателям уложиться в лимиты по госпрограммам.