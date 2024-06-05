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Облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону

Облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону

5 июня 2024, 14:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на вещевом рынке организовали рейд, в рамках которого проверяли иностранцев, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

По информации издания, всего во время мероприятий успели проверить более 200 человек. Мероприятия коснулись иностранцев и тех, кто получил гражданство РФ.

Оказалось, что 18 человек не состояли на воинском учете, из-за чего их направили в военкоматы. Кроме того, еще 16 мигрантов привлекли к ответственности за различные нарушения.

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Издание пишет, что с начала 2024 года в донском регионе свыше 300 натурализованных граждан были внесены в воинский учет. Из них 23 человека решили пойти на службу в ВС РФ.

Читайте также о том, как жительница области заключала браки с иностранными гражданами, чтобы они имели возможность находиться в РФ.

Кроме того, появилась информация, что в регионе иностранцы садились за руль автобусов, хотя у них не было прав.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мигранты#Вещевой рынок#Рейд
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