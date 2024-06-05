Облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По информации издания, всего во время мероприятий успели проверить более 200 человек. Мероприятия коснулись иностранцев и тех, кто получил гражданство РФ.
Оказалось, что 18 человек не состояли на воинском учете, из-за чего их направили в военкоматы. Кроме того, еще 16 мигрантов привлекли к ответственности за различные нарушения.
Издание пишет, что с начала 2024 года в донском регионе свыше 300 натурализованных граждан были внесены в воинский учет. Из них 23 человека решили пойти на службу в ВС РФ.
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Кроме того, появилась информация, что в регионе иностранцы садились за руль автобусов, хотя у них не было прав.