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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Родник в Ботаническом саду Ростова

Очистку родников в Минпророды Ростовской области назвали не приоритетной задачей

5 июня 2024, 12:07
Фото: rostovgazeta.ru
Родник в Ботаническом саду Ростова
Очистка родников не является такой же приоритетной задачей, как оздоровление рек, пояснил министр экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

В Ростовской области есть несколько родников, зарегистрированных как природные объекты. Но они в программу очищения не попадают.

«В силу разных обстоятельств. Конечно, можно было бы и на родники сейчас выделять деньги. Но мне кажется, более важно сейчас другое. Учитывая, что долгое время, и это не секрет, мы речки как таковые не чистили. Сейчас мы стараемся темпы набирать с каждым годом. Очень давно гидротехнические сооружения не ремонтировали, и вроде у нас пошло, что мы их стали ремонтировать», — пояснил министр Фишкин.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиМинистр природных ресурсов и экологии Ростовской области
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он добавляет, что родники «очень важны». Министр призвал граждан активнее участвовать в субботниках по их очистке.

«Если у кого есть желание, кто хочет заняться восстановлением, если наша помощь нужна, мы готовы помогать, оказывать содействие. […] Каких-то программных мероприятий по родникам нет. Но тема очень важная. Я надеюсь, как только мы наведем порядок с нашими реками, сделаем их чистыми и привлекательными, то сразу потом родники все сделаем», — заключил Фишкин.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба.

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