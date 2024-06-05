Очистку родников в Минпророды Ростовской области назвали не приоритетной задачей

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Ростовской области есть несколько родников, зарегистрированных как природные объекты. Но они в программу очищения не попадают.
«В силу разных обстоятельств. Конечно, можно было бы и на родники сейчас выделять деньги. Но мне кажется, более важно сейчас другое. Учитывая, что долгое время, и это не секрет, мы речки как таковые не чистили. Сейчас мы стараемся темпы набирать с каждым годом. Очень давно гидротехнические сооружения не ремонтировали, и вроде у нас пошло, что мы их стали ремонтировать», — пояснил министр Фишкин.
Он добавляет, что родники «очень важны». Министр призвал граждан активнее участвовать в субботниках по их очистке.
«Если у кого есть желание, кто хочет заняться восстановлением, если наша помощь нужна, мы готовы помогать, оказывать содействие. […] Каких-то программных мероприятий по родникам нет. Но тема очень важная. Я надеюсь, как только мы наведем порядок с нашими реками, сделаем их чистыми и привлекательными, то сразу потом родники все сделаем», — заключил Фишкин.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба.