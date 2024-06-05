Очистку родников в Минпророды Ростовской области назвали не приоритетной задачей

«В силу разных обстоятельств. Конечно, можно было бы и на родники сейчас выделять деньги. Но мне кажется, более важно сейчас другое. Учитывая, что долгое время, и это не секрет, мы речки как таковые не чистили. Сейчас мы стараемся темпы набирать с каждым годом. Очень давно гидротехнические сооружения не ремонтировали, и вроде у нас пошло, что мы их стали ремонтировать», — пояснил министр Фишкин.