Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На мосту через Ростовской области появилась яма, в которое практически полностью влезла покрышка. Ее положили, чтобы привлечь внимание водителей к опасной зоне.
«Мост эксплуатируют меньше полугода — его сдали в середине декабря», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что аналогичных проблем довольно много в городе.
«Больше месяца ездим, опасаясь остаться в яме в центре города на Баумана перед Буденновским», — пишут автолюбители.
«Обожаю добрую ростовскую традицию — воткнуть в яму на дороге какую-нибудь ветку. И так сойдет. На полгода», — заявили ростовчане.
Ранее стало известно, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге.