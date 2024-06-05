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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море

Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море

5 июня 2024, 14:01
Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море
В Ростове-на-Дону оказалось сильно повреждено покрытие на мосту, сообщили водители в соцсетях.

На мосту через Ростовской области появилась яма, в которое практически полностью влезла покрышка. Ее положили, чтобы привлечь внимание водителей к опасной зоне.

«Мост эксплуатируют меньше полугода — его сдали в середине декабря», — написал автор.

Пользователи в комментариях написали, что аналогичных проблем довольно много в городе.

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Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море
Видео: /t.me/today_rstv

«Больше месяца ездим, опасаясь остаться в яме в центре города на Баумана перед Буденновским», — пишут автолюбители.

«Обожаю добрую ростовскую традицию — воткнуть в яму на дороге какую-нибудь ветку. И так сойдет. На полгода», — заявили ростовчане.

Ранее стало известно, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Мост#Яма#Происшествия#Покрытие
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