Полиция ищет хулигана с травматом в Ростове, расстреливающего автомобили

В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях. Ростовчане жалуются на хулигана, который расстреливает машины из травматического оружия. В связи с этим сотрудники полиции принимают меры на установление личности злоумышленника.