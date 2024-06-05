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Published Сегодня, 07:18

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Неизвестный расстреливает машины в Ростове-на-Дону

Полиция ищет хулигана с травматом в Ростове, расстреливающего автомобили

5 июня 2024, 07:18
Фото: Unsplash / Для иллюстрации
Неизвестный расстреливает машины в Ростове-на-Дону
Сотрудники полиции выявили в социальных сетях публикацию, в которой местные жители жалуются на повреждения автомобилей. В Ростове неизвестный расстреливает припаркованный транспорт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях. Ростовчане жалуются на хулигана, который расстреливает машины из травматического оружия. В связи с этим сотрудники полиции принимают меры на установление личности злоумышленника.

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В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях.В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях.
В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях. В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях.
В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях.
Фото: ТГ-канал «Это Ростов»

При этом в полиции добавили, что сообщений о повреждении транспортных средств от собственников не поступало.

Ранее в Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный ребенок. Малыш находился на заднем сидении, когда туда врезался автомобиль.

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