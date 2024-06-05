Полиция ищет хулигана с травматом в Ростове, расстреливающего автомобили

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В ходе проверки сети Интернет правоохранительные органы обнаружили настораживающий пост в социальных сетях. Ростовчане жалуются на хулигана, который расстреливает машины из травматического оружия. В связи с этим сотрудники полиции принимают меры на установление личности злоумышленника.
При этом в полиции добавили, что сообщений о повреждении транспортных средств от собственников не поступало.
Ранее в Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный ребенок. Малыш находился на заднем сидении, когда туда врезался автомобиль.