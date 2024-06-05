Программу поддержки бизнеса продлили в России

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Программу реализуют Минэкономразвития России и «Авито», она распространяется на бизнесменов, которые на платформе занимаются продвижением услуг и товаров.
Сейчас идет прием заявок для участия в новом этапе, он продлится до 30 сентября этого года.
Программа охватывает самозанятых, бизнесменов и компании, работающие в сфере услуг, а также тех, кто продает товары в различных категориях. На данный момент числятся пять миллионов профессиональных продавцов.
«Продвижение товаров и услуг на онлайн-платформах несомненно способствует развитию и росту малого и среднего предпринимательства в России. Наиболее активно заявки на программу подают предприниматели из сфер с высоким спросом. Они оказывают деловые, например, бухгалтерские и юридические услуги, а также услуги в сфере спорта и тренировок, развлечений, малого производства и оборудования, услуги по дому и ремонту. Самыми активными предпринимателями в прошлых этапах программы стали специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Крыма и Татарстана», — отметил старший управляющий директор Авито Услуг Артём Кумпель.
Кроме того, проведут обучающий вебинар о программе поддержки, где предприниматели могут получить подробную информацию об условиях и шагах участия. На вебинаре эксперты предоставят инструкцию по регистрации и использованию личного кабинета, а также расскажут успешные истории участников прошлых программ.
Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что первый этап программы стартовал в минувшем году. Тогда было подано около 4 тысяч заявок на получение поддержки. Участникам направили 4 миллионов бонусных рублей для продвижения.