Программу поддержки бизнеса продлили в России

«Продвижение товаров и услуг на онлайн-платформах несомненно способствует развитию и росту малого и среднего предпринимательства в России. Наиболее активно заявки на программу подают предприниматели из сфер с высоким спросом. Они оказывают деловые, например, бухгалтерские и юридические услуги, а также услуги в сфере спорта и тренировок, развлечений, малого производства и оборудования, услуги по дому и ремонту. Самыми активными предпринимателями в прошлых этапах программы стали специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Крыма и Татарстана», — отметил старший управляющий директор Авито Услуг Артём Кумпель.