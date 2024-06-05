РЭО намерен инвестировать в проект КПО в Томской области 4,7 млрд рублей

Денис Буцаев, в частности, сообщил, что до конца текущего года в регионе появится новый мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год, а его мощность утилизации ТКО составит 100 тыс. тонн. По данным главы РЭО, ориентировочная стоимость реализации объекта составит 4,7 млрд рублей. Буцаев также добавил, что в рамках подписанного документа будет проработана возможность финансирования объекта со стороны РЭО на основе концессии. Об этом пишет prmira.ru.