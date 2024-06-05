РЭО намерен инвестировать в проект КПО в Томской области 4,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Денис Буцаев, в частности, сообщил, что до конца текущего года в регионе появится новый мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год, а его мощность утилизации ТКО составит 100 тыс. тонн. По данным главы РЭО, ориентировочная стоимость реализации объекта составит 4,7 млрд рублей. Буцаев также добавил, что в рамках подписанного документа будет проработана возможность финансирования объекта со стороны РЭО на основе концессии. Об этом пишет prmira.ru.
Примечательно, что концессионер рассматривает привлечение льготного финансирования РЭО для обеспечения создания объекта в размере свыше 4 млрд рублей.
Как подчеркнул Владимир Мазур, сортировка и переработка мусора — одна из ключевых задач, которую поставил глава Российского государства. Решение данной задачи позволит также сыграть важную роль в сохранении природы Томской области.
«Будем решать задачу вместе с одной из крупнейших российских компаний, обладающей необходимыми компетенциями», — добавил Мазур.
Создание комплекса позволит Томской области достичь 100%-ной обработки ТКО и сократить объемы захоронений отходов на полигонах в два раза.
В ходе дискуссии стороны также обсудили организацию завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Для этого необходимо построить в регионе три объекта обработки ТКО малой мощности, а также несколько вспомогательных объектов. РЭО намерен оказать содействие региону в структурировании данного проекта.