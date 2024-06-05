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РЭО профинансирует строительство двух объектов в сфере обращения с ТКО в Дагестане

РЭО профинансирует строительство двух объектов в сфере обращения с ТКО в Дагестане

5 июня 2024, 15:18
Фото: 1MI
В ЦБ РФ сообщили о госрегистрации двух выпусков ценных бумаг Российского экологического оператора. Деньги, которые будут получены в результате размещения, — более 1,8 млрд рублей — пойдут на финансирование двух современных объектов размещения ТКО в Дагестане.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что облигации зарегистрировали в Банке России ещё 3 июня. А наблюдательный совет РЭО ранее одобрил финансирование строительства двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей, пишет newstracker.ru.

Эксперты сообщили, что облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Это выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями.

В свою очередь заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания предоставляет инвесторам льготные займы по правительственной программе. Он также сказал, что субсидирование части купонного дохода облигаций замедляет рост тарифов.

Следует отметить, что объекты размещения будут частью новых комплексов по обращению с ТКО. Они предназначены для выделения из отходов полезных фракций и захоронения неперерабатываемых компонентов — хвостов. Комплексы строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в соответствии с подписанными соглашениями о концессиях.

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