РЭО профинансирует строительство двух объектов в сфере обращения с ТКО в Дагестане

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что облигации зарегистрировали в Банке России ещё 3 июня. А наблюдательный совет РЭО ранее одобрил финансирование строительства двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей, пишет newstracker.ru.
Эксперты сообщили, что облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Это выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями.
В свою очередь заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания предоставляет инвесторам льготные займы по правительственной программе. Он также сказал, что субсидирование части купонного дохода облигаций замедляет рост тарифов.
Следует отметить, что объекты размещения будут частью новых комплексов по обращению с ТКО. Они предназначены для выделения из отходов полезных фракций и захоронения неперерабатываемых компонентов — хвостов. Комплексы строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в соответствии с подписанными соглашениями о концессиях.