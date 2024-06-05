РЭО профинансирует строительство двух объектов в сфере обращения с ТКО в Дагестане

Следует отметить, что объекты размещения будут частью новых комплексов по обращению с ТКО. Они предназначены для выделения из отходов полезных фракций и захоронения неперерабатываемых компонентов — хвостов. Комплексы строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в соответствии с подписанными соглашениями о концессиях.