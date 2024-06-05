Жители Ростовской области умирают от жары и «воскресают» на нейрокладбище

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Основанная жителем Ростова-на-Дону компания собирается создать цифровое «Нейрокладбище». Это будет первый подобный сервис в стране.
Новая ритуальная услуга призвана помочь людям справиться с утратой. Планируется инвестировать в разработку 30 миллионов рублей.
Проект будет базироваться на технологии дипфейков. Искусственный интеллект сможет воссоздать внешность, голос и манеры покойного, из-за чего появится ощущение его присутствия.
Разработчики уже планируют тестирование пилотной версии «Нейрокладбища» в 2024 году.
В Ростовской области зафиксировали рекордную жару в начале июня. В поселке Целина температура воздуха достигла +43 градусов, и это при том, что уличный термометр находился в тени.
Местные жители жалуются, что от такой жары практически невозможно спастись: «Кондиционер в машине не справляется».
Во время мониторинга Интернета правоохранительные органы обнаружили тревожное сообщение в социальных сетях. Жители Ростова жалуются на хулигана, который стреляет по автомобилям из травматического оружия. В связи с этим проводится розыск неизвестного.
При этом правоохранители отметили добавили, что сообщений о повреждении машин от владельцев не поступало.