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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Жители Ростовской области умирают от жары и «воскресают» на нейрокладбище

Жители Ростовской области умирают от жары и «воскресают» на нейрокладбище

5 июня 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney
Основанная жителем Ростова-на-Дону компания хочет сделать нейрокладбище, в регион пришла рекордная жара, а полиция ищет хулигана с оружием, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Нейрокладбище

Основанная жителем Ростова-на-Дону компания собирается создать цифровое «Нейрокладбище». Это будет первый подобный сервис в стране.

Новая ритуальная услуга призвана помочь людям справиться с утратой. Планируется инвестировать в разработку 30 миллионов рублей.

Проект будет базироваться на технологии дипфейков. Искусственный интеллект сможет воссоздать внешность, голос и манеры покойного, из-за чего появится ощущение его присутствия.

Разработчики уже планируют тестирование пилотной версии «Нейрокладбища» в 2024 году.

Невыносимая жара

В Ростовской области зафиксировали рекордную жару в начале июня. В поселке Целина температура воздуха достигла +43 градусов, и это при том, что уличный термометр находился в тени.

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Местные жители жалуются, что от такой жары практически невозможно спастись: «Кондиционер в машине не справляется».

Хулиган с травматом

Во время мониторинга Интернета правоохранительные органы обнаружили тревожное сообщение в социальных сетях. Жители Ростова жалуются на хулигана, который стреляет по автомобилям из травматического оружия. В связи с этим проводится розыск неизвестного.

При этом правоохранители отметили добавили, что сообщений о повреждении машин от владельцев не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нейрокладбище#Цифровое сервис#Ритуальная услуга
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