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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

«Прорыв в сфере ритуальных услуг»: в России появится нейрокладбище

Ростовские программисты создадут нейрокладбище, «воскресающее» умерших

5 июня 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
«Прорыв в сфере ритуальных услуг»: в России появится нейрокладбище
Ритуальная службасовместно с IТ-компанией Dragons Code, основанной программистом из Ростова-на-Дону Михаилом Марцинюком, создадут цифровое «Нейрокладбище», сообщает телеграм-канал «Техномаркетинг».

В России запустят первое цифровое «Нейрокладбище». Новая ритуальная услуга должна помочь справится с горем утраты. Представители компаний планируют вложить в разработку 30 миллионов рублей.

Проект будет основан на технологии дипфейков. Искусственный интеллект сможет воссоздать внешность, голос и манеры усопшего, что поможет чувствовать его присутствие рядом.

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«Я вижу огромный потенциал в этом проекте и верю, что „Нейрокладбище“ станет очередным прорывом в ритуальной сфере», — рассказал Олег Шелягин, председатель совета директоров Ритуал.ру.

Создатели уже обсуждают пилотную версию «Нейрокладбища» и его тестирование в 2024 году.

Ранее Экс-сотрудника оборонного завода на Дону осудили за взлом системы безопасности.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Смерть#Нейросети#Искусственный интеллект#Память#Дипфейк
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