Ростовские программисты создадут нейрокладбище, «воскресающее» умерших

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В России запустят первое цифровое «Нейрокладбище». Новая ритуальная услуга должна помочь справится с горем утраты. Представители компаний планируют вложить в разработку 30 миллионов рублей.
Проект будет основан на технологии дипфейков. Искусственный интеллект сможет воссоздать внешность, голос и манеры усопшего, что поможет чувствовать его присутствие рядом.
«Я вижу огромный потенциал в этом проекте и верю, что „Нейрокладбище“ станет очередным прорывом в ритуальной сфере», — рассказал Олег Шелягин, председатель совета директоров Ритуал.ру.
Создатели уже обсуждают пилотную версию «Нейрокладбища» и его тестирование в 2024 году.
Ранее Экс-сотрудника оборонного завода на Дону осудили за взлом системы безопасности.