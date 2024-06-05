Сделку СКЖД требуют признать недействительной в Ростове после скандала с коррупцией

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Ранее должностное лицо компании осудили за коррупционное преступление. Теперь надзорное ведомство хочет отменить сделки по получению денег на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Что касается приговора сотруднику, то его осудили за помощь юрлицу. Оно получило приоритетное право на прием к перевозке и формирование на сортировочных и грузовых станциях составов поездов.
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