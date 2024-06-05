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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Сделку СКЖД требуют признать недействительной в Ростове после скандала с коррупцией

Сделку СКЖД требуют признать недействительной в Ростове после скандала с коррупцией

5 июня 2024, 12:05
Фото: 1MI
Сделку СКЖД требуют признать недействительной в Ростове после скандала с коррупцией

Сделку СКЖД могут признать недействительной на Дону после скандала с коррупцией

В Ростовской области в суд передали иск с требованием признать недействительной сделку с участием СКЖД, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ранее должностное лицо компании осудили за коррупционное преступление. Теперь надзорное ведомство хочет отменить сделки по получению денег на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Что касается приговора сотруднику, то его осудили за помощь юрлицу. Оно получило приоритетное право на прием к перевозке и формирование на сортировочных и грузовых станциях составов поездов.

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До этого эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Коррупция#Ростов#СКЖД#Происшествия
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