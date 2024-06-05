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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана

5 июня 2024, 14:50
Фото: 57.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана
В Ростовской области в среду, 5 июня, может ухудшиться погода, предупредили в региональном УМЧС.

Сейчас объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток. В это время ожидаются ливни с грозой и градом.

Усугубить ситуацию может сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ранее при подобных порывах валило деревья, в том числе на провода, из-за чего люди оставались без света.

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Местных жителей попросили быть осторожными в этот период.

Добавим, что в четверг, 6 июня, в регионе температура воздуха составит +32 градуса и будет облачная погода. Ветер станет уже не таким сильным.

На выходных температура опустится до +30 градусов.

Ранее стало известно, что ущерб аграриев в области от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Град#Погода#Штормовое предупреждение
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