Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Сейчас объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток. В это время ожидаются ливни с грозой и градом.
Усугубить ситуацию может сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ранее при подобных порывах валило деревья, в том числе на провода, из-за чего люди оставались без света.
Местных жителей попросили быть осторожными в этот период.
Добавим, что в четверг, 6 июня, в регионе температура воздуха составит +32 градуса и будет облачная погода. Ветер станет уже не таким сильным.
На выходных температура опустится до +30 градусов.
Ранее стало известно, что ущерб аграриев в области от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.