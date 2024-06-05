Стоимость отдыха в Турции снова начала расти

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Например, неделю назад можно было забронировать поездку на двоих на семь дней в пятизвездочный Dobedan Beach Resort с вылетом из Москвы 23 августа за 215 тысяч рублей. Теперь такая поездка стоит 226 тысяч рублей, что на 5% дороже. Аналогично, недельный тур в Rixos Premium Belek 5* с вылетом из Москвы 24 августа также подорожал за последние пять дней.
Эксперты отмечают, что на это влияет активность международных рынков, включая европейские. В ближайшее время не стоит рассчитывать на специальные предложения от турецких отелей. Напротив, сейчас существует вероятность дальнейшего постепенного увеличения цен.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что не все турецкие отели сейчас увеличивают цены на июль и август. Более того, есть случаи, когда стоимость даже снижается. Поэтому, по его мнению, пока рано утверждать, что наблюдается устойчивый тренд на повышение цен.
Ранее стало известно, что все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета.