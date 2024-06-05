Стоимость отдыха в Турции снова начала расти

Например, неделю назад можно было забронировать поездку на двоих на семь дней в пятизвездочный Dobedan Beach Resort с вылетом из Москвы 23 августа за 215 тысяч рублей. Теперь такая поездка стоит 226 тысяч рублей, что на 5% дороже. Аналогично, недельный тур в Rixos Premium Belek 5* с вылетом из Москвы 24 августа также подорожал за последние пять дней.