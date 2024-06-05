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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Стоимость отдых в Турции снова начала расти

Стоимость отдыха в Турции снова начала расти

5 июня 2024, 12:37
Фото: Unsplash
Стоимость отдых в Турции снова начала расти
Эксперты заявили о росте стоимости туров в Турцию на ряд популярных гостиниц, сообщают «Новые известия».

Например, неделю назад можно было забронировать поездку на двоих на семь дней в пятизвездочный Dobedan Beach Resort с вылетом из Москвы 23 августа за 215 тысяч рублей. Теперь такая поездка стоит 226 тысяч рублей, что на 5% дороже. Аналогично, недельный тур в Rixos Premium Belek 5* с вылетом из Москвы 24 августа также подорожал за последние пять дней.

Эксперты отмечают, что на это влияет активность международных рынков, включая европейские. В ближайшее время не стоит рассчитывать на специальные предложения от турецких отелей. Напротив, сейчас существует вероятность дальнейшего постепенного увеличения цен.

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Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что не все турецкие отели сейчас увеличивают цены на июль и август. Более того, есть случаи, когда стоимость даже снижается. Поэтому, по его мнению, пока рано утверждать, что наблюдается устойчивый тренд на повышение цен.

Ранее стало известно, что все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Турция#Стоимость#Туры#Гостиницы
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