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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Таганроге с 1 июля

Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля

5 июня 2024, 05:07
Фото: rostovgazeta.ru
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Таганроге с 1 июля

Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Таганроге с 1 июля

С 1 июля в Таганроге планируется повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщает местный водоканал.

С 1 июля в Таганроге планируется увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Об этом объявил 4 июня в местный водоканал.

Стоимость холодной питьевой воды составит 59,91 рублей за кубометр с учетом НДС, а за водоотведение — 26,66 рублей.

На данный момент жители Таганрога платят 54,72 рублей за тот же объем воды и 24,35 рублей за водоотведение.

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Тарифы для жителей Новобессергеновки, Мясниковского и Неклиновского районов, а также для предприятий и других отдельных групп населения можно найти на сайте ресурсоснабжающей компании.

Ранее экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области.

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