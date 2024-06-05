Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
С 1 июля в Таганроге планируется увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Об этом объявил 4 июня в местный водоканал.
Стоимость холодной питьевой воды составит 59,91 рублей за кубометр с учетом НДС, а за водоотведение — 26,66 рублей.
На данный момент жители Таганрога платят 54,72 рублей за тот же объем воды и 24,35 рублей за водоотведение.
Тарифы для жителей Новобессергеновки, Мясниковского и Неклиновского районов, а также для предприятий и других отдельных групп населения можно найти на сайте ресурсоснабжающей компании.
Ранее экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области.