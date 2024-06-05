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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Руководитель Ростгидрометцентра рассказала о 39-градусной жаре в июне на Дону

Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону

5 июня 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
Руководитель Ростгидрометцентра рассказала о 39-градусной жаре в июне на Дону

Метеоролог Назарова предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону

В этом году жара началась с самого начала лета. Уже в июне жителей Ростовской области ожидает под +40 градусов, сообщила руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Как пишет КП-Ростов-на-Дону, в первые 10 дней июня в южном регионе температура воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса. Жара будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами. Если ночью ожидается от +15 до +21 градуса, то днем столбик термометра подскочит в среднем от +29 до +35 градусов. Однако это не пик зноя.

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Синоптик отметила, что пекло обрушится на дончан в пятых — шестых числах июня. В эти дни температура воздуха может достигать от +32 до +39 градусов. Затем жара начнет ослабевать, но всего на 3–5 градуса.

В середине и конце июня будет по-прежнему знойно, но в пределах нормы. Местами все еще будут идти небольшие дожди с грозами. Температура воздуха в ночное время составит +15–+21 градус, а в дневное — +25 — +32 градуса.

Ранее жаркая и сухая погода стала причиной ряда пожаров в лесах Ростовской области. Полыхало свыше 280 гектаров лесного массива.

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