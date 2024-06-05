Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону

Как пишет КП-Ростов-на-Дону, в первые 10 дней июня в южном регионе температура воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса. Жара будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами. Если ночью ожидается от +15 до +21 градуса, то днем столбик термометра подскочит в среднем от +29 до +35 градусов. Однако это не пик зноя.