В Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
У министра поинтересовались, какая водность прогнозируется в Дону в этом году с учетом недостатка осадков. Фишкин заверил, что в Цимлянском водохранилище благодаря обильным осадкам зимой и осенью уровень воды достиг практически максимальной отметки. Это значит, что водохранилище сможет сбрасывать воду в реку Дон.
«Сейчас объем воды очень хороший. Он позволит нам пройти весь этот год в спокойном нормальном режиме, обеспечив все отрасли экономики водой», — заявил Фишкин.
По его словам, водность Дона позволит поддерживать работу водовода на Донбасс. Также из Цимлянского водохранилища производятся попуски воды для нереста рыбы.
«Вы, наверное, обратили внимание, что в зимний период Дон вообще был кристально чистый, потому что попуски с учетом Северского Донца и сброса с Цимлянского водохранилища доходили до 1000 кубометров в секунду. Это хороший попуск, он хорошо промыл Дон. […] Поэтому за текущий год можно быть спокойными, мы всех обеспечим водой», — заключил министр.
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