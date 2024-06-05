В Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон

«Вы, наверное, обратили внимание, что в зимний период Дон вообще был кристально чистый, потому что попуски с учетом Северского Донца и сброса с Цимлянского водохранилища доходили до 1000 кубометров в секунду. Это хороший попуск, он хорошо промыл Дон. […] Поэтому за текущий год можно быть спокойными, мы всех обеспечим водой», — заключил министр.