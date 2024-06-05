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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон

В Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон

5 июня 2024, 08:12
Фото: 1MI
В Минприроды Ростовской области назвали «кристально чистой» воду в реке Дон

Уровень воды в Цимлянском водохранилище почти достиг максимальных отметок

Полноводность реки Дон не вызывает нареканий, заявил на встрече с журналистами министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

У министра поинтересовались, какая водность прогнозируется в Дону в этом году с учетом недостатка осадков. Фишкин заверил, что в Цимлянском водохранилище благодаря обильным осадкам зимой и осенью уровень воды достиг практически максимальной отметки. Это значит, что водохранилище сможет сбрасывать воду в реку Дон.

«Сейчас объем воды очень хороший. Он позволит нам пройти весь этот год в спокойном нормальном режиме, обеспечив все отрасли экономики водой», — заявил Фишкин.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил ФишкинМинистр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

По его словам, водность Дона позволит поддерживать работу водовода на Донбасс. Также из Цимлянского водохранилища производятся попуски воды для нереста рыбы.

«Вы, наверное, обратили внимание, что в зимний период Дон вообще был кристально чистый, потому что попуски с учетом Северского Донца и сброса с Цимлянского водохранилища доходили до 1000 кубометров в секунду. Это хороший попуск, он хорошо промыл Дон. […] Поэтому за текущий год можно быть спокойными, мы всех обеспечим водой», — заключил министр.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области разрушаются берега водоемов.

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