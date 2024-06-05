В Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На Петербургском международном экономическом форуме представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая будет идти на юг. Она позволит доехать от Москвы до Адлера за 7 часов 50 минут. Сейчас время в пути занимает минимум сутки.
Дорога будет пролегать через Ростов-на-Дону. А это значит, что местные жители смогут за три — четыре часа добраться до Москвы, и еще быстрее до Адлера.
Протяженность железнодорожной линии составит 1,54 тысячи километра. Всего планируют запустить 107 высокоскоростных поездов, которые будут разгоняться до 400 километров в час. Возможный пассажиропоток ВСМ оценивается в 17,2 миллиона человек.
Ранее в Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу.