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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

До Москвы за пару часов: через Ростов будет ездить высокоскоростной поезд

В Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога

5 июня 2024, 07:44
Фото: rostovgazeta.ru
До Москвы за пару часов: через Ростов будет ездить высокоскоростной поезд

На ПМЭФ показали высокоскоростную железную дорогу «Москва-Адлер» через Ростов

На ПМЭФ-2024 представили новый проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера. Предполагается, что железная дорога будет пролегать через Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая будет идти на юг. Она позволит доехать от Москвы до Адлера за 7 часов 50 минут. Сейчас время в пути занимает минимум сутки.

Дорога будет пролегать через Ростов-на-Дону. А это значит, что местные жители смогут за три — четыре часа добраться до Москвы, и еще быстрее до Адлера.

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Протяженность железнодорожной линии составит 1,54 тысячи километра. Всего планируют запустить 107 высокоскоростных поездов, которые будут разгоняться до 400 километров в час. Возможный пассажиропоток ВСМ оценивается в 17,2 миллиона человек.

Ранее в Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу.

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