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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ростове-на-Дону автомобилист на скорости сбил самокатчика

В Ростове-на-Дону автомобиль на скорости сбил девушку на самокате

5 июня 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону автомобилист на скорости сбил самокатчика
ДТП произошло накануне в Ростове. Водитель сбил девушку, которая ехала на электросамокате, сообщают очевидцы местному телеграм-каналу.

Примерно в полдень на улице Оганова, 10 в Ростове-на-Дону сбили девушку на электросамокате. Водитель управлял автомобилем Hyundai Solaris и наехал на самокатчицу. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия неизвестны. О состоянии девушки информации нет.

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В Ростове-на-Дону автомобилист на скорости сбил самокатчика
Видео: ТГ-канал «Ростов Главный»

Очевидцы сообщают, что на всю улицу раздался сильный грохот. Для пострадавшей сразу же вызвали скорую, которая приехала в течение пяти минут.

Ранее стало известно, что в Ростовской области за нарушения ПДД самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей.

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