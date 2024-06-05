В Ростове-на-Дону автомобиль на скорости сбил девушку на самокате

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Примерно в полдень на улице Оганова, 10 в Ростове-на-Дону сбили девушку на электросамокате. Водитель управлял автомобилем Hyundai Solaris и наехал на самокатчицу. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия неизвестны. О состоянии девушки информации нет.
Очевидцы сообщают, что на всю улицу раздался сильный грохот. Для пострадавшей сразу же вызвали скорую, которая приехала в течение пяти минут.
Ранее стало известно, что в Ростовской области за нарушения ПДД самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей.