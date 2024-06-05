В Ростове-на-Дону перекроют движение на Пушкинской

Так, в Ростове-на-Дону 6 июня будет ограничено движение по Пушкинской. Участок дороги будет перекрыт с 09.40 до 11.30 мск в связи с проведением культурно-массового мероприятия. Автомобили не смогут проехать по развороту рядом с домом по адресу Пушкинская, 123/67.