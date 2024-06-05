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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Ростове-на-Дону перекроют движение на Пушкинской

В Ростове-на-Дону перекроют движение на Пушкинской

5 июня 2024, 09:25
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону перекроют движение на Пушкинской
В Ростове-на-Дону 6 июня перекроют движение на улице Пушкинской, проинформировал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, в Ростове-на-Дону 6 июня будет ограничено движение по Пушкинской. Участок дороги будет перекрыт с 09.40 до 11.30 мск в связи с проведением культурно-массового мероприятия. Автомобили не смогут проехать по развороту рядом с домом по адресу Пушкинская, 123/67.

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В это время на центральной улице города будет проходить празднование 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее ростовские программисты создадут нейрокладбище, «воскресающее» умерших. Новая ритуальная услуга, позволит создать присутствие усопшего рядом.

Также RostovGazeta рассказала, что Ростовскую область заполонили змеи. Они ползают по детским площадкам и не боятся людей.

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