В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
С 8 июня в Ростове будет действовать новое ограничение для водителей. В Железнодорожном районе города запретят парковку машин на проспекте Стачки.
Начиная с 8 июня водителям будет запрещено останавливаться и оставлять свои автомобили на участке проспекта Стачки. Ограничения будут действовать от дома №75 до улицы Кулагина с южной стороны. Этот участок находится недалеко от стадиона «Локомотив».
Напомним, что с 4 июня в Ростове были введены ограничения на движение транспорта на проспекте Буденновском и улице Филимоновской.