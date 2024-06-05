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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки

В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки

5 июня 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону с 8 июня введут ограничения для водителей на проспекте Стачки. Теперь там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, говорится в сообщении горадминистрации.

С 8 июня в Ростове будет действовать новое ограничение для водителей. В Железнодорожном районе города запретят парковку машин на проспекте Стачки.

Начиная с 8 июня водителям будет запрещено останавливаться и оставлять свои автомобили на участке проспекта Стачки. Ограничения будут действовать от дома №75 до улицы Кулагина с южной стороны. Этот участок находится недалеко от стадиона «Локомотив».

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Напомним, что с 4 июня в Ростове были введены ограничения на движение транспорта на проспекте Буденновском и улице Филимоновской.

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