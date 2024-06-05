В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки

Начиная с 8 июня водителям будет запрещено останавливаться и оставлять свои автомобили на участке проспекта Стачки. Ограничения будут действовать от дома №75 до улицы Кулагина с южной стороны. Этот участок находится недалеко от стадиона «Локомотив».