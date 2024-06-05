Можно с судимостью: в Ростовской области объявили набор казаков в зону СВО

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:55
Организатором набора стал Союз казаков-воинов России и зарубежья. На службу требуются мужчины до 55 лет, которые служили в армии, в том числе судимых, но по легким статьям. Судимости должны быть погашены. Мужчины с кредитами и прочими долгами также могут вступить в ряды казаков-воинов, а вот рецидивистов не примут.
Минимальный срок контракта — шесть месяцев. Его можно продлить в любой момент. В самой низкой должности оклад начинается от 110 тысяч рублей, при выходе на боевые задания сумма удваивается. За ранения полагаются страховые выплаты. Помимо этого, добровольцы приравниваются к ветеранам боевых действий.
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