Можно с судимостью: в Ростовской области объявили набор казаков в зону СВО

Организатором набора стал Союз казаков-воинов России и зарубежья. На службу требуются мужчины до 55 лет, которые служили в армии, в том числе судимых, но по легким статьям. Судимости должны быть погашены. Мужчины с кредитами и прочими долгами также могут вступить в ряды казаков-воинов, а вот рецидивистов не примут.