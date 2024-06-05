rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Ростовской области ведется набор казаков в зону СВО

Можно с судимостью: в Ростовской области объявили набор казаков в зону СВО

5 июня 2024, 08:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области ведется набор казаков в зону СВО

В Ростовской области объявили набор казаков в зону СВО

Действующий в зоне СВО действует казачий штурмовой корпус начал новый набор добровольцев в боевые ряды, сообщил представитель командования «Дон 24».

Организатором набора стал Союз казаков-воинов России и зарубежья. На службу требуются мужчины до 55 лет, которые служили в армии, в том числе судимых, но по легким статьям. Судимости должны быть погашены. Мужчины с кредитами и прочими долгами также могут вступить в ряды казаков-воинов, а вот рецидивистов не примут.

«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом
Узнать подробнее

Минимальный срок контракта — шесть месяцев. Его можно продлить в любой момент. В самой низкой должности оклад начинается от 110 тысяч рублей, при выходе на боевые задания сумма удваивается. За ранения полагаются страховые выплаты. Помимо этого, добровольцы приравниваются к ветеранам боевых действий.

Ранее ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду.

Читайте также:
«Они пушечное мясо»: ростовский депутат заявил о падении мотивации у солдат ВСУНа казачество в Ростовской области выделили 2 млрд рублейБастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#СВО#Казаки#Служба#Участники СВО#Набор бойцов#Военная служба#Требования#Казаки в сражениях
Подпишитесь
Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:46
«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата
Сегодня, 06:04
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 05:07
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
Вчера, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Сегодня, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Сегодня, 06:30
"