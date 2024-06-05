В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш

Вечером 4 июня на проспекте Лазоревом, 73/1 в Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летняя женщина двигалась на Hyundai Solaris по проезжей части и не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Она врезалась в Mercedes-Benz, в котором находился 6-месячный ребенок. Малыш находился в детской люльке на заднем сидении. В результате аварии он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.