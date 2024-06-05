В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш

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Вечером 4 июня на проспекте Лазоревом, 73/1 в Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летняя женщина двигалась на Hyundai Solaris по проезжей части и не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Она врезалась в Mercedes-Benz, в котором находился 6-месячный ребенок. Малыш находился в детской люльке на заднем сидении. В результате аварии он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Отмечается, что именно удерживающее средство позволило избежать серьезных травм. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель электросамоката сбил ребенка в Ростове-на-Дону. Девочка переходила дорогу, когда на нее наехал самокат. Ребенок попал в больницу.