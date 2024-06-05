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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Тарифы ЖКХ повысят в Ростовской области с 1 июля

Власти рассказали, как сильно вырастет коммуналка в Ростовской области

5 июня 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney

Тарифы ЖКХ повысят в Ростовской области с 1 июля

В Ростовской области с 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ, предупредили в облправительстве.

По всей стране ежегодно устанавливают индексы, выше которых нельзя поднимать тарифы. В области они варьируются от 9,5% до 9,9%

С середины лета платежи за коммуналку, кроме газа и отопления, максимально могут вырасти на 9,5%, за электричество — на 9%. Что касается газа, то максимальный показатель составит 10,7%.

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В 2024 году введен новый подход к росту платы за отопление — дифференцированный. Если в декабре 2023 года тариф составлял менее 2,9 тысячи рублей за гигакалорию (с учетом НДС), то максимальное увеличение платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%. В случае если тариф превышал этот показатель, то размер платы останется на уровне декабря 2023 года.

Отмечается, что тарифы на тепловую энергию без роста будут применяться для расчета платы в нескольких населенных пунктах. В том числе Гуково, Донецке, Новошахтинске.

Напомним, что все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тарифы#Коммунальные платежи#Индексация
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