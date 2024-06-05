Власти рассказали, как сильно вырастет коммуналка в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
По всей стране ежегодно устанавливают индексы, выше которых нельзя поднимать тарифы. В области они варьируются от 9,5% до 9,9%
С середины лета платежи за коммуналку, кроме газа и отопления, максимально могут вырасти на 9,5%, за электричество — на 9%. Что касается газа, то максимальный показатель составит 10,7%.
В 2024 году введен новый подход к росту платы за отопление — дифференцированный. Если в декабре 2023 года тариф составлял менее 2,9 тысячи рублей за гигакалорию (с учетом НДС), то максимальное увеличение платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%. В случае если тариф превышал этот показатель, то размер платы останется на уровне декабря 2023 года.
Отмечается, что тарифы на тепловую энергию без роста будут применяться для расчета платы в нескольких населенных пунктах. В том числе Гуково, Донецке, Новошахтинске.
Напомним, что все марки бензина подорожали в Ростовской области перед началом лета.