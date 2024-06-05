Власти рассказали, как сильно вырастет коммуналка в Ростовской области

В 2024 году введен новый подход к росту платы за отопление — дифференцированный. Если в декабре 2023 года тариф составлял менее 2,9 тысячи рублей за гигакалорию (с учетом НДС), то максимальное увеличение платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%. В случае если тариф превышал этот показатель, то размер платы останется на уровне декабря 2023 года.