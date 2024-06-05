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Строительство высокоскоростной магистрали через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей

Высокоскоростную железную дорогу через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей

5 июня 2024, 08:37
Фото: 1MI
Строительство высокоскоростной магистрали через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей
На ПМЭФ-2024 презентовали проект высокоскоростной магистрали (ВСМ). Строительство железной дороги «Москва-Адлер» через Ростов оценили в 5,2 триллиона рублей, сообщает Donnews.

Высокоскоростная железная дорога протяженностью 1,54 тысячи километра будет пролегать от Москвы до Адлера через Ростов-на-Дону. На ее строительство может уйти 5,2 триллиона рублей. Однако еще четыре года назад сумма не превышала одного триллиона рублей.

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ВСМ позволит разгоняться поездам от 200 до 400 километров в час, что значительно сократит время в дороге. От Москвы до Адлера россияне смогут добраться за 7 часов 50 минут.

Отмечается, что проект планируется воплотить к 2040 году.

Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о ВСМ.

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