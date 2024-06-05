Высокоскоростную железную дорогу через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Высокоскоростная железная дорога протяженностью 1,54 тысячи километра будет пролегать от Москвы до Адлера через Ростов-на-Дону. На ее строительство может уйти 5,2 триллиона рублей. Однако еще четыре года назад сумма не превышала одного триллиона рублей.
ВСМ позволит разгоняться поездам от 200 до 400 километров в час, что значительно сократит время в дороге. От Москвы до Адлера россияне смогут добраться за 7 часов 50 минут.
Отмечается, что проект планируется воплотить к 2040 году.
Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о ВСМ.