Высокоскоростную железную дорогу через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей

Высокоскоростная железная дорога протяженностью 1,54 тысячи километра будет пролегать от Москвы до Адлера через Ростов-на-Дону. На ее строительство может уйти 5,2 триллиона рублей. Однако еще четыре года назад сумма не превышала одного триллиона рублей.