«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам Фишкина, министерство следит за климатическими изменениями не первый год. Перед властями стоит задача адаптировать регион к новым климатическим реалиям.
«Абсолютно правильно вы заметили, что [происходит] несвойственное поднятие тех же вод. Большое количество осадков сменяется засухой и жарой или еще и заморозками. Я не помню, чтобы такие заморозки были за последние годы», — рассуждает министр.
Но, по его словам, все климатические изменения цикличны.
«Бывают периоды маловодья, потом они сменяются периодами половодья. Вот, например, Шолоховский район во времена, когда писал Шолохов. Тогда на конях переходили Дон. Были такие времена», — рассказал Фишкин.
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