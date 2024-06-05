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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Министр экологии рассказал о влиянии изменений климата на Ростовскую область

«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата

5 июня 2024, 06:04
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Министр экологии рассказал о влиянии изменений климата на Ростовскую область

Глава Минприроды Михаил Фишкин заявил об изменении климата в Ростовской области

Климатические изменения носят цикличный характер, заявил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

По словам Фишкина, министерство следит за климатическими изменениями не первый год. Перед властями стоит задача адаптировать регион к новым климатическим реалиям.

«Абсолютно правильно вы заметили, что [происходит] несвойственное поднятие тех же вод. Большое количество осадков сменяется засухой и жарой или еще и заморозками. Я не помню, чтобы такие заморозки были за последние годы», — рассуждает министр.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил ФишкинМинистр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Но, по его словам, все климатические изменения цикличны.

«Бывают периоды маловодья, потом они сменяются периодами половодья. Вот, например, Шолоховский район во времена, когда писал Шолохов. Тогда на конях переходили Дон. Были такие времена», — рассказал Фишкин.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области разрушаются берега водоемов.

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