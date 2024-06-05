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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Ростовской области температура воздуха в тени составила +43 градуса

«Яичницу жарим на асфальте»: до +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня

5 июня 2024, 11:36
Фото: Unsplash
В Ростовской области температура воздуха в тени составила +43 градуса

До +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня

В Ростовской области зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха в начале июня, сообщает местный паблик.

В поселке Целина Ростовской области столбик термометра поднялся до +43 градусов. При этом жители отмечают, что уличный градусник находится в тени.

Подписчики паблика пожаловались, что от жары очень сложно укрыться: «Кондиционер в машине не справляется».

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«Трындец, я яичницу жарю на асфальте», — рассказал комментатор.

Ранее метеоролог руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, какая погода будет в области в течение июня.

До этого стало известно, что ростовчане смогут доехать до Москвы за несколько часов. Через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога. Магистраль будет вести из столицы в Адлер.

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