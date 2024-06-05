«Яичницу жарим на асфальте»: до +43 поднялась температура в Ростовской области 5 июня

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В поселке Целина Ростовской области столбик термометра поднялся до +43 градусов. При этом жители отмечают, что уличный градусник находится в тени.
Подписчики паблика пожаловались, что от жары очень сложно укрыться: «Кондиционер в машине не справляется».
«Трындец, я яичницу жарю на асфальте», — рассказал комментатор.
Ранее метеоролог руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, какая погода будет в области в течение июня.
До этого стало известно, что ростовчане смогут доехать до Москвы за несколько часов. Через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога. Магистраль будет вести из столицы в Адлер.