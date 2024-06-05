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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожара

Залежи бутылок на балконе спровоцировали пожар в Ростовской области

5 июня 2024, 09:24
Фото: Pxhere
В Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожара
В Каменске-Шахтинском Ростовской области стеклянные банки и бутылки спровоцировали эффект линзы, из-за чего произошло возгорание, сообщает областной МЧС в телеграм-канале.

4 июня в Каменске-Шахтинском в доме на улице Желябова загорелся балкон. Возгорание произошло из-за стеклянных бутылок, которые стояли под солнцем. Они создали эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.

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В Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожараВ Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожара
В Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожараВ Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожара
В Ростовской области стеклянная банка стала причиной пожара
Фото: МЧС по Ростовской области

Пожар быстро потушили, предотвратив распространение на саму квартиру. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Хозяйка квартиры очень удивилась, узнав причину возгорания.

Ранее в Ростове-на-Дону взорвался автомобиль. У легковушки выбило стекла. Предварительно, в салоне разорвало баллон.

До этого двух людей унесло на три километра в Азовское море. Более двух часов пара дрейфовала на сапе. Сильный ветер стал причиной происшествия.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Каменск-Шахтинский#МЧС#Огонь#Тушение пожара#Возгорание#Пожарная безопасность#Происшествия
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