Залежи бутылок на балконе спровоцировали пожар в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
4 июня в Каменске-Шахтинском в доме на улице Желябова загорелся балкон. Возгорание произошло из-за стеклянных бутылок, которые стояли под солнцем. Они создали эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.
Пожар быстро потушили, предотвратив распространение на саму квартиру. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Хозяйка квартиры очень удивилась, узнав причину возгорания.
Ранее в Ростове-на-Дону взорвался автомобиль. У легковушки выбило стекла. Предварительно, в салоне разорвало баллон.
До этого двух людей унесло на три километра в Азовское море. Более двух часов пара дрейфовала на сапе. Сильный ветер стал причиной происшествия.