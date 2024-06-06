Более 1 млрд вложат в оборудование для обслуживание самолетов в Ростове-на-Дону

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение для закупки оборудования для обслуживания самолетов в Ростове-на-Дону, сообщили в облправительстве.