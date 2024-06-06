Буцаев: Мощность КПО «Кингисепп» в Ленинградской области — 300 тысяч тонн ТКО в год

«КПО „Кингисепп“ в Ленобласти является одним из высокотехнологичных комплексов, который станет флагманом для региона и первым таким предприятием на его территории. Комплекс представляет собой современное предприятие с отечественным оборудованием, которое позволит принимать на обработку до 300 тысяч тонн ТКО в год. Из них ежегодно будет отбираться 48 тысяч тонн вторсырья, еще 96 тысяч тонн пищевых отходов будут перерабатываться в компост. Инвестиции в объект составили около 4 млрд рублей. РЭО предоставил проекту 3 млрд рублей в рамках федеральной меры поддержки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.