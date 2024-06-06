Буцаев: Мощность КПО «Кингисепп» в Ленинградской области — 300 тысяч тонн ТКО в год

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
«КПО „Кингисепп“ в Ленобласти является одним из высокотехнологичных комплексов, который станет флагманом для региона и первым таким предприятием на его территории. Комплекс представляет собой современное предприятие с отечественным оборудованием, которое позволит принимать на обработку до 300 тысяч тонн ТКО в год. Из них ежегодно будет отбираться 48 тысяч тонн вторсырья, еще 96 тысяч тонн пищевых отходов будут перерабатываться в компост. Инвестиции в объект составили около 4 млрд рублей. РЭО предоставил проекту 3 млрд рублей в рамках федеральной меры поддержки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Предоставленная РЭО мера поддержки — это финансирование за счет средств, которые были получены от Россельхозбанка после выкупа облигаций РЭО в 2023 году с субсидированием купонного дохода 90% от ключевой ставки Центробанка. Проект финансируется по льготной ставке — порядка 6% годовых.
На мощностях КПО «Кингисепп» будет осуществляться обработка всего объема ТКО, которые поступают из нескольких районов Ленинградской области: Ломоносовского, Кингисеппского, Лужского, Гатчинского, Тосненского, Сланцевского, Волосовского и Соснового Бора.
Комплекс находится в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Проект реализует региональный оператор по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Объекты формата КПО «Кингисепп» — часть комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимой для построения экономики замкнутого цикла в России.