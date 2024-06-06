Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Происшествие случилось в слободе Волошино Миллеровского района. Здесь во время непогоды молния ударила в крышу одноэтажного дома.
Это привело к возгоранию деревянной балки, в это время дома находилась хозяйка. Она заметила пожар и обратилась в экстренные службы.
Пришлось задействовать четырех человек для борьбы с начавшимся пожаром. О пострадавших информации не появлялось.
Ранее удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в донском регионе.
До этого в управлении МЧС опровергли информацию о пожаре в зерновом терминале на территории Азова.
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