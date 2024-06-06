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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии

Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии

6 июня 2024, 13:09
Фото: Unsplash
Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии
В Ростовской области из-за грозового разряда загорелся дом, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в слободе Волошино Миллеровского района. Здесь во время непогоды молния ударила в крышу одноэтажного дома.

Это привело к возгоранию деревянной балки, в это время дома находилась хозяйка. Она заметила пожар и обратилась в экстренные службы.

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Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнииДом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии
Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнииДом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии
Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнииДом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии
Дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии
Фото: МЧС по Ростовской области

Пришлось задействовать четырех человек для борьбы с начавшимся пожаром. О пострадавших информации не появлялось.

Ранее удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в донском регионе.

До этого в управлении МЧС опровергли информацию о пожаре в зерновом терминале на территории Азова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Непогода#Происшествия#Удар молнии
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