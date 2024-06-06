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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

«Дальше будет хуже»: депутат рассказал, как семьи с детьми живут в Ростовской области

«Два ребенка — уже катастрофа»: на Дону семьи с детьми вынуждены выживать

6 июня 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
«Дальше будет хуже»: депутат рассказал, как семьи с детьми живут в Ростовской области

Депутат рассказал, как выживают семьи с детьми в Ростовской области

Помощь семьям с детьми в Ростовской области крайне мала. Людям живется очень тяжело, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.

Напомним, что в рейтинге регионов Ростовская область оказалась на 58 месте по уровню благосостояния семей. Уточняется, что после минимальных расходов в донской семье с одним ребенком остается остаток — порядка 44,8 тысячи рублей. К такому выводу пришли исследователи агентства РИА «Рейтинг».

«Я удивлен, что Ростовская область оказалась на 58 месте. На мой взгляд, место донского края должно быть еще ниже. Обычно, я отталкиваюсь от того, как живут окружающие — мои знакомые, соседи. И вижу, что людям живется тяжело», — отмечает Юрий Нерсесян.

По словам депутата, в донских семьях уже давно сложилось убеждение в том, что один ребенок — это роскошь, два — катастрофа, а три …

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«Несмотря на то, что наша власть декларирует о помощи семьям с детьми, эта помощь слишком мала. Многие студенты, отучившись в школе, вынуждены работать, поступив в университет. Разве это нормально? Помню, когда я учился на дневном в ростовском вузе, о работе мы и близко не думали. Слушали лекции, посещали практические занятия и лабораторные — стремились получить знания, освоить профессию, а не зарабатывать деньги», — говорит собеседник.

По словам депутата, работать сегодня вынуждены и донские пенсионеры из-за низких пенсий.

По словам депутата, работать сегодня вынуждены и донские пенсионеры из-за низких пенсий.По словам депутата, работать сегодня вынуждены и донские пенсионеры из-за низких пенсий.
По словам депутата, работать сегодня вынуждены и донские пенсионеры из-за низких пенсий.
Фото: Изображение Midjourney
«Несмотря на то, что пенсии повышают, они все равно на Дону не достигают того уровня, чтобы пенсионеры нормально себя чувствовали и достойно жили. Пожилые люди тоже вынуждены трудоустраиваться в поисках дополнительных средств», — говорит спикер.
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К тому же, по словам депутата, вызывает вопрос и официально озвучиваемая заработная плата в Ростове. Медианная зарплата высчитывается очень просто — делится пополам самая высокая и самая низкая в регионе.

«Но я знаю сколько ростовчане получают реально. Например, у работников завода зарплата максимум 30-40 тысяч рублей», — уточняет Нерсесян.
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«у работников завода зарплата максимум 30-40 тысяч рублей»«у работников завода зарплата максимум 30-40 тысяч рублей»
«у работников завода зарплата максимум 30-40 тысяч рублей»
Фото: Изображение Midjourney

Спикер делится мнением, что ничего позитивного в перспективе не ожидает. Депутат напоминает, что с 1 июля повышается стоимость ЖКХ, а колоссальный неурожай в донском крае обернется значительным ростом цен на овощи и фрукты.

«Очевидно, что в самый разгар сезона фруктов и овощей у нас не будет в прежнем объеме. Все это станет привозным. С учетом транспортных расходов, думаю, что цены увеличатся как минимум на 20-30%», — резюмирует собеседник.
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