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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Бывшего замначальника донского ОМВД России осудили за покрывательство браконьерства

Экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров

6 июня 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney
Бывшего замначальника донского ОМВД России осудили за покрывательство браконьерства
УФСБ и ГУ МВД России по Ростовской области установили, что бывший заместитель начальника ОМВД России по Усть-Донецкому району злоупотреблял должностными полномочиями, Усть-Донецкий районный суд признал его виновным и вынес наказание в виде лишения свободы, сообщили в силовом ведомстве.

Местный УФСБ России вместе с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что подполковник полиции покрывал незаконный вылов рыбы. Преступник закрывал глаза на нарушения и не принимал соответствующих мер наказания в отношении браконьеров.

В связи с этим на экс-подполковника полиции завели уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Усть-Донецкий районный суд Ростовской области признал его виновным и вынес наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также на этот период ему запрещено занимать госдолжности.

Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский
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Ранее в Ростовской области вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков. Специалисты зафиксировали большой интерес людей к датчикам и камерам. Подробнее о том, зачем ростовчанам нужны средства защиты.

До этого на куриных яйцах нашли различные микробактерии, в том числе и сальмонеллу. Ростовчанам рассказали, для чего мыть яйца перед употреблением.

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