Экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Местный УФСБ России вместе с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что подполковник полиции покрывал незаконный вылов рыбы. Преступник закрывал глаза на нарушения и не принимал соответствующих мер наказания в отношении браконьеров.
В связи с этим на экс-подполковника полиции завели уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Усть-Донецкий районный суд Ростовской области признал его виновным и вынес наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также на этот период ему запрещено занимать госдолжности.
Ранее в Ростовской области вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков. Специалисты зафиксировали большой интерес людей к датчикам и камерам. Подробнее о том, зачем ростовчанам нужны средства защиты.
До этого на куриных яйцах нашли различные микробактерии, в том числе и сальмонеллу. Ростовчанам рассказали, для чего мыть яйца перед употреблением.