Экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров

В связи с этим на экс-подполковника полиции завели уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Усть-Донецкий районный суд Ростовской области признал его виновным и вынес наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также на этот период ему запрещено занимать госдолжности.