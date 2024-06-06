Экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
«Купальный и спортивный плавательный бассейн общего пользования, спортивно-оздоровительный центр» планируется возвести в границах квартала по проспекту 40-летия Победы в районе жилого дома №69/9. Он рассчитан на 100 посещений в смену. Проект строительства создали еще в 2022 году. Потенциальным застройщиком должно было выступить городское управление капитального строительства города. На реализацию бассейна планировали выделить минимум 20,2 миллиона рублей.
Однако проект не прошел госэкспертизу. Причины такого решения не разглашаются.
Отметим, что финансирование предусматривалось за счет средств бюджета Ростова-на-Дону.
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