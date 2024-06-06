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Экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону

Экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону

6 июня 2024, 18:47
Фото: 1MI
Экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону
Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий, подготовленных для строительства муниципального бассейна в районе Александровки в Ростове-на-Дону, следует из размещенных организацией документов.

«Купальный и спортивный плавательный бассейн общего пользования, спортивно-оздоровительный центр» планируется возвести в границах квартала по проспекту 40-летия Победы в районе жилого дома №69/9. Он рассчитан на 100 посещений в смену. Проект строительства создали еще в 2022 году. Потенциальным застройщиком должно было выступить городское управление капитального строительства города. На реализацию бассейна планировали выделить минимум 20,2 миллиона рублей.

Однако проект не прошел госэкспертизу. Причины такого решения не разглашаются.

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Отметим, что финансирование предусматривалось за счет средств бюджета Ростова-на-Дону.

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