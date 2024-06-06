Экспертиза «завернула» проект муниципального бассейна в Ростове-на-Дону

«Купальный и спортивный плавательный бассейн общего пользования, спортивно-оздоровительный центр» планируется возвести в границах квартала по проспекту 40-летия Победы в районе жилого дома №69/9. Он рассчитан на 100 посещений в смену. Проект строительства создали еще в 2022 году. Потенциальным застройщиком должно было выступить городское управление капитального строительства города. На реализацию бассейна планировали выделить минимум 20,2 миллиона рублей.