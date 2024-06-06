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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Гейзер забил в центре Ростова-на-Дону и затопил улицу

Гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу

6 июня 2024, 10:18
Фото: ТГ don_mash
Гейзер забил в центре Ростова-на-Дону и затопил улицу
В Ростове-на-Дону в четверг, 6 июня, из-за коммунальной аварии из земли начали вырываться потоки воды, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что из люка стали бить потоки воды и топить проезжую часть.

«Гейзеры забили в центре города и испортили утро ростовчанам. Помыть колеса можно на пересечении Газетного переулка с Варфоломеева и Филимоновской», — уточнили горожане.

Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии
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Гейзер забил в центре Ростова-на-Дону и затопил улицу
Видео: ТГ don_mash

Некоторых пользователей в комментариях происходящее совсем не огорчило.

«Жаловались на жару, вот вам и решение», — говорится в публикации.

«Что ворчите? Это дополнительные фонтаны, чтобы жарко не было», — пишут ростовчане.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Потоп#Коммунальная авария#Происшествия
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