Гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Они рассказали, что из люка стали бить потоки воды и топить проезжую часть.
«Гейзеры забили в центре города и испортили утро ростовчанам. Помыть колеса можно на пересечении Газетного переулка с Варфоломеева и Филимоновской», — уточнили горожане.
Некоторых пользователей в комментариях происходящее совсем не огорчило.
«Жаловались на жару, вот вам и решение», — говорится в публикации.
«Что ворчите? Это дополнительные фонтаны, чтобы жарко не было», — пишут ростовчане.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии.