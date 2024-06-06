Голубев сделал заявление после атаки БПЛА на нефтезавод в Новошахтинске

Напомним, крупный пожар вспыхнул на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в результате атаки БПЛА. Изначально к его тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники. Однако работы пришлось прервать из-за повторной атаки киевского режима при помощи беспилотника.