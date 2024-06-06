Голубев сделал заявление после атаки БПЛА на нефтезавод в Новошахтинске

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Пожар на НПЗ в Новошахтинске локализовали на площади 100 квадратных метров, сообщил губернатор региона. «По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор в своем тг-канале.
Напомним, крупный пожар вспыхнул на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в результате атаки БПЛА. Изначально к его тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники. Однако работы пришлось прервать из-за повторной атаки киевского режима при помощи беспилотника.
После того, как опасность миновала, группировка сил и средств была увеличена. Готовится применение пожарного поезда.
На место происшествия отправились и. о. начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.