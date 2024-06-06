Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Регион подписал с «Авиакомпанией Азимут» соглашение, в рамках которого за пять лет планируется вложить более миллиарда рублей в оснащение оборудованием ангарного комплекса, который находится в стадии строительства. Оно необходимо для сложных работ по техобслуживанию самолетов.