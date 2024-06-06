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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

6 июня 2024, 12:19
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов поддерживается в работоспособном состоянии, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он сообщил, что аэропорт укомплектован сотрудниками. Одновременно с этим продолжается развитие базовой авиакомпании.

Губернатор уточнил, что сейчас все готово для открытия комплекса, когда это станет возможно. Эту информацию озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.

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Регион подписал с «Авиакомпанией Азимут» соглашение, в рамках которого за пять лет планируется вложить более миллиарда рублей в оснащение оборудованием ангарного комплекса, который находится в стадии строительства. Оно необходимо для сложных работ по техобслуживанию самолетов.

Отмечается, что строительные работы идут на территории аэропорта.

Ранее стало известно, что китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аэропорт Платов#Авиакомпания Азимут
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