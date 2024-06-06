Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Он сообщил, что аэропорт укомплектован сотрудниками. Одновременно с этим продолжается развитие базовой авиакомпании.
Губернатор уточнил, что сейчас все готово для открытия комплекса, когда это станет возможно. Эту информацию озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.
Регион подписал с «Авиакомпанией Азимут» соглашение, в рамках которого за пять лет планируется вложить более миллиарда рублей в оснащение оборудованием ангарного комплекса, который находится в стадии строительства. Оно необходимо для сложных работ по техобслуживанию самолетов.
Отмечается, что строительные работы идут на территории аэропорта.
Ранее стало известно, что китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области.