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Зачем мыть куриные яйца

«И никакого гоголь-моголя»: в поликлинике Ростова рассказали, зачем мыть куриные яйца

6 июня 2024, 08:52
Фото: rostovgazeta.ru
Зачем мыть куриные яйца

В поликлинике Ростова рассказали, зачем мыть куриные яйца

Куриное яйцо, которое вышло с птицефабрики, инфицировано снаружи различными микробами. Самые известные и опасные для ростовчан — сальмонеллы. Сальмонеллезом птицы не болеют, но являются переносчиками заболевания, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам медиков, контролирующие ведомства однозначно рассматривают куриные яйца инфицированными снаружи.

«Помимо сальмонеллеза, птицы болеют разными вирусами — так называемыми орнитозами. Это не обязательно птичий грипп. Однако орнитозы тоже иногда цепляются к человеку и могут вызвать весьма неприятные последствия», — отмечает врач, не пожелавший назвать свое имя.

Поэтому известная практика пить сырые яйца, которые якобы очень полезны для голоса, уже давно отменена.

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«Раньше ростовчане любили и сладкое лакомство гоголь-моголь. Им даже кормили ослабленных детей. Но в начале нулевых эту практику отменили из-за риска получить тяжелые осложнения», — рассказывает врач.

Доктор напоминает, что ростовскому «общепиту» сейчас даже запрещено продавать яйца всмятку — только вкрутую.

«Считается, что сальмонелла иногда может проникать внутрь яйца через микроповреждения в скорлупе, незаметные глазу», — разъясняет врач.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общепит#Питание#Ростов#Яйца#Сальмонелла#Орнитозы#Гоголь-моголь
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