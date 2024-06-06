«И никакого гоголь-моголя»: в поликлинике Ростова рассказали, зачем мыть куриные яйца

В поликлинике Ростова рассказали, зачем мыть куриные яйца

Куриное яйцо, которое вышло с птицефабрики, инфицировано снаружи различными микробами. Самые известные и опасные для ростовчан — сальмонеллы. Сальмонеллезом птицы не болеют, но являются переносчиками заболевания, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Сюжет Эксклюзив