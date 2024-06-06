«И никакого гоголь-моголя»: в поликлинике Ростова рассказали, зачем мыть куриные яйца

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По словам медиков, контролирующие ведомства однозначно рассматривают куриные яйца инфицированными снаружи.
«Помимо сальмонеллеза, птицы болеют разными вирусами — так называемыми орнитозами. Это не обязательно птичий грипп. Однако орнитозы тоже иногда цепляются к человеку и могут вызвать весьма неприятные последствия», — отмечает врач, не пожелавший назвать свое имя.
Поэтому известная практика пить сырые яйца, которые якобы очень полезны для голоса, уже давно отменена.
«Раньше ростовчане любили и сладкое лакомство гоголь-моголь. Им даже кормили ослабленных детей. Но в начале нулевых эту практику отменили из-за риска получить тяжелые осложнения», — рассказывает врач.
Доктор напоминает, что ростовскому «общепиту» сейчас даже запрещено продавать яйца всмятку — только вкрутую.
«Считается, что сальмонелла иногда может проникать внутрь яйца через микроповреждения в скорлупе, незаметные глазу», — разъясняет врач.
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