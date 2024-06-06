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Многоэтажками и рестораном застроят еще одну территорию Ростова-на-Дону

Многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону

6 июня 2024, 08:49
Фото: Unsplash
Многоэтажками и рестораном застроят еще одну территорию Ростова-на-Дону
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о строительстве многоквартирных домов, следует из документов на сайте администрации.

Речь идет о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города. Здесь говорится о территории в районе улиц Левобережная и Пойменная, недалеко от ТЦ «Мегамаг».

Здесь хотят возвести дома, детский сад, физкультурнo-оздоровительный комплекс, спортивный зал и паркинги. Предусмотрены подземные и наземные автостоянки на 1178 машиномест.

Нефтеперерабатывающий завод за 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области
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Кроме того, может появиться ресторан площадью 295 квадратных метров. В планах есть и общественное здание площадью две тысячи «квадратов».

Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод за 4,8 миллиарда рублей построят в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Железнодорожный район
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