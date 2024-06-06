Многоэтажки и ресторан построят рядом с ТЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Речь идет о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города. Здесь говорится о территории в районе улиц Левобережная и Пойменная, недалеко от ТЦ «Мегамаг».
Здесь хотят возвести дома, детский сад, физкультурнo-оздоровительный комплекс, спортивный зал и паркинги. Предусмотрены подземные и наземные автостоянки на 1178 машиномест.
Кроме того, может появиться ресторан площадью 295 квадратных метров. В планах есть и общественное здание площадью две тысячи «квадратов».
Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод за 4,8 миллиарда рублей построят в Ростовской области.