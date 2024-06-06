Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о засухе на Дону

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Вильфанд отметил, что сразу в 14 регионах страны выпало недостаточное количество осадков. Метеоролога удивили малые объемы атмосферных осадков в Ростовской области. Всего на территории донского региона выпало 21% осадков от положенной нормы.
Это отразилось на озимых и зерновых культурах, а также на плодовых деревьях.
Ранее в Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с почвенной засухой. Для того, чтобы не усугубить положение и быть начеку в регионе установили особое положение.
До этого стало известно, когда все-таки начнутся дожди в южном регионе.