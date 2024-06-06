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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

На 79% меньше осадков от нормы выпало в Ростовской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о засухе на Дону

6 июня 2024, 18:54
Фото: 1MI
На 79% меньше осадков от нормы выпало в Ростовской области
В апреле и мае 2024 года в Ростовской области зафиксирован дефицит осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

Вильфанд отметил, что сразу в 14 регионах страны выпало недостаточное количество осадков. Метеоролога удивили малые объемы атмосферных осадков в Ростовской области. Всего на территории донского региона выпало 21% осадков от положенной нормы.

Засуха началась в части Ростовской области
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Это отразилось на озимых и зерновых культурах, а также на плодовых деревьях.

Ранее в Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с почвенной засухой. Для того, чтобы не усугубить положение и быть начеку в регионе установили особое положение.

До этого стало известно, когда все-таки начнутся дожди в южном регионе.

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