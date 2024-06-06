rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы

Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы

6 июня 2024, 07:16
Фото: Unsplash
Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы
Таиланд попал на первое место среди курортов, где россияне чаще всего обращаются за помощью медиков, сообщают «Новые известия».

На первом месте по числу обращений к врачам находится Таиланд: теплый, влажный климат и множество непривычных для россиян вирусов приводят к тому, что медицинская помощь требуется 5% туристов.

На втором месте ОАЭ, где из-за сильной жары к врачам обращаются 3,4% отдыхающих. Третье место занимают страны Шенгенской зоны, где 2% туристов нуждаются в медицинской помощи. Следом идет Турция с показателем в 1,6%.

Стоимость отдыха в Турции снова начала расти
Узнать подробнее

В Турции дети болеют чаще всего, преимущественно из-за простуд, вызванных чрезмерным использованием кондиционеров в жарком климате. Лучше потерпеть немного жары, чем провести отпуск больным. Вторая по распространенности причина обращений к врачам (26%) — кишечные инфекции.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Турции снова начала расти.

Читайте также:
Стоимость отдыха в Турции снова начала растиЭксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 годуВласти Турции вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Таиланд#Турция#ОАЭ#Обращения к врачам#Шенгенская зона
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 06:42
Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
Сегодня, 07:18
Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области
Сегодня, 05:57
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
4 июня, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Вчера, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Вчера, 06:30
"