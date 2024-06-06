Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
На первом месте по числу обращений к врачам находится Таиланд: теплый, влажный климат и множество непривычных для россиян вирусов приводят к тому, что медицинская помощь требуется 5% туристов.
На втором месте ОАЭ, где из-за сильной жары к врачам обращаются 3,4% отдыхающих. Третье место занимают страны Шенгенской зоны, где 2% туристов нуждаются в медицинской помощи. Следом идет Турция с показателем в 1,6%.
В Турции дети болеют чаще всего, преимущественно из-за простуд, вызванных чрезмерным использованием кондиционеров в жарком климате. Лучше потерпеть немного жары, чем провести отпуск больным. Вторая по распространенности причина обращений к врачам (26%) — кишечные инфекции.
Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Турции снова начала расти.