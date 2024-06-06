Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы

В Турции дети болеют чаще всего, преимущественно из-за простуд, вызванных чрезмерным использованием кондиционеров в жарком климате. Лучше потерпеть немного жары, чем провести отпуск больным. Вторая по распространенности причина обращений к врачам (26%) — кишечные инфекции.