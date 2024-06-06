Один человек погиб и двое детей ранены в аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Водитель Hyundai Elantra ехал в сторону Ростова-на-Дону и превысил скорость. Из-за этого он врезался в водоналивной бак и опрокинулся на встречной полосе.
Здесь автомобиль столкнулся с Ford Focus, который в итоге перевернулся. От полученных травм скончался водитель первой иномарки.
Кроме того, пострадали двое детей из Ford, им 9 и 11 лет. Их с травмами доставили в больницу.
Теперь предстоит более детально выяснить, все обстоятельства.
Ранее в донской столице автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.
До этого 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу.