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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Один человек погиб и двое детей ранены в аварии в Ростовской области

Один человек погиб и двое детей ранены в аварии в Ростовской области

6 июня 2024, 10:06
Фото: ГИБДД по РО / Для иллюстрации
Один человек погиб и двое детей ранены в аварии в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, что привело к гибели водителя, рассказали в УГИБДД.

Водитель Hyundai Elantra ехал в сторону Ростова-на-Дону и превысил скорость. Из-за этого он врезался в водоналивной бак и опрокинулся на встречной полосе.

Здесь автомобиль столкнулся с Ford Focus, который в итоге перевернулся. От полученных травм скончался водитель первой иномарки.

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Кроме того, пострадали двое детей из Ford, им 9 и 11 лет. Их с травмами доставили в больницу.

Теперь предстоит более детально выяснить, все обстоятельства.

Ранее в донской столице автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.

До этого 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу.

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