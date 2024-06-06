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«ОПОРА РОССИИ» объединилась с Общественным советом по борьбе с подростковым курением

«ОПОРА РОССИИ» объединилась с Общественным советом по борьбе с подростковым курением

6 июня 2024, 12:45
Фото: 1MI
Подписан меморандум о сотрудничестве между «ОПОРОЙ РОССИИ» и Общественным советом по борьбе с подростковым курением.

Документ был подписан 6 июня в рамках ПМЭФ-2024. Стороны выразили намерение совместно контролировать выполнение регуляторных норм, касающихся недопущения несовершеннолетних к никотиносодержащим и табачным изделиям.

Глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин заявил, что меморандум — это очередной шаг в борьбе с незаконным оборотом никотиносодержащей продукции. При этом надзорные мероприятия не должны быть обузой для легального бизнеса. Ключевым аспектом должен стать справедливый подход.

В свою очередь, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская отметила, что регуляторных мер достаточно, но подростки по-прежнему курят сигареты и пользуются вейпами. Проблема в том числе в пробелах, существующих в правоприменении этих мер. Объединённые усилия двух структур, по мнению Сорочинской, помогут более эффективно бороться с существующей проблемой.

Зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул важность самостоятельного объединения усилий некоммерческих и коммерческих структур для решения актуальных задач. Он сказал, что федеральные и региональные власти будут поддерживать подобные инициативы. Они помогут настроить разумную систему регулирования, учитывающую интересы легального бизнеса.

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