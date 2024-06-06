«Отсутствует внятная альтернатива»: почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

Омбудсмен рассказал, почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

Споры о необходимости отмены ЕГЭ не утихают несколько лет. Однако пока не предложат внятную, адекватную альтернативу, ЕГЭ, при всех его проблемах, вынужденно будет существовать, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.