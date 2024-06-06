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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

«Отсутствует внятная альтернатива»: почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

«Отсутствует внятная альтернатива»: почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

6 июня 2024, 14:03
Фото: donland.ru
«Отсутствует внятная альтернатива»: почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

Омбудсмен рассказал, почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

Споры о необходимости отмены ЕГЭ не утихают несколько лет. Однако пока не предложат внятную, адекватную альтернативу, ЕГЭ, при всех его проблемах, вынужденно будет существовать, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что законопроект об отмене ЕГЭ и его замене традиционными экзаменами внесли на обсуждение в Госдуму.

«ЕГЭ оборачивается серьезными проблемами, как для учеников, так и для родителей. Школьники нервничают, родители часто вынуждены сопровождать детей на экзамен и тоже переживать. Вспомните только недавний скандал, когда детей перед экзаменом проверяли на шпаргалки», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Собеседник уверен, что сегодня назрела необходимость глубокой проработки и совершенствования системы ЕГЭ. Или же разработка внятной его замены.

«Но никаких конкретных предложений о кардинальных переменах я пока не наблюдаю. Пока идут обсуждения. Мне бы искренне хотелось, чтобы мы отказались от ЕГЭ. Но что-то подсказывает, что в ближайшее время этого не произойдет», — комментирует эксперт.

Спикер не исключает, что предложение об отмене ЕГЭ так и останется законопроектом. Ведь похожее, по его словам, уже случалось.

«Тогда одна из партий выступила с предложением повысить учителям заработную плату — сделать ее такой, как у чиновников. Но денег на это не оказалось, поэтому дальше обсуждения дело так и не ушло», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько в Ростовской области на самом деле зарабатывают учителя, и что от них требуют за эти деньги.

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