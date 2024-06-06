«Отсутствует внятная альтернатива»: почему ЕГЭ не отменят в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Напомним, что законопроект об отмене ЕГЭ и его замене традиционными экзаменами внесли на обсуждение в Госдуму.
«ЕГЭ оборачивается серьезными проблемами, как для учеников, так и для родителей. Школьники нервничают, родители часто вынуждены сопровождать детей на экзамен и тоже переживать. Вспомните только недавний скандал, когда детей перед экзаменом проверяли на шпаргалки», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник уверен, что сегодня назрела необходимость глубокой проработки и совершенствования системы ЕГЭ. Или же разработка внятной его замены.
«Но никаких конкретных предложений о кардинальных переменах я пока не наблюдаю. Пока идут обсуждения. Мне бы искренне хотелось, чтобы мы отказались от ЕГЭ. Но что-то подсказывает, что в ближайшее время этого не произойдет», — комментирует эксперт.
Спикер не исключает, что предложение об отмене ЕГЭ так и останется законопроектом. Ведь похожее, по его словам, уже случалось.
«Тогда одна из партий выступила с предложением повысить учителям заработную плату — сделать ее такой, как у чиновников. Но денег на это не оказалось, поэтому дальше обсуждения дело так и не ушло», — резюмирует собеседник.
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