Повторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ

Posted Вчера, 23:48
Published Вчера, 23:48
Modified Сегодня, 00:01
Updated Сегодня, 00:01
По данным губернатора, на НЗНП огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекли около 120 человек и 15 единиц техники. Однако работы пришлось приостановить из-за повторной атаки «Личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал губернатор.
Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 6 июня вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Очевидцы сообщают о пожаре высотой с девятиэтажный дом.
Информации о пострадавших пока нет. Она будет уточняться.