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Повторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ

Повторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ

5 июня 2024, 23:48
Фото: Изображение Midjourney
Повторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о повторной атаке ВСУ при помощи беспилотника на горящий Новошахтинский завод нефтепродуктов.

По данным губернатора, на НЗНП огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекли около 120 человек и 15 единиц техники. Однако работы пришлось приостановить из-за повторной атаки «Личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал губернатор.

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Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 6 июня вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Очевидцы сообщают о пожаре высотой с девятиэтажный дом.

Информации о пострадавших пока нет. Она будет уточняться.

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