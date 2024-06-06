Повторную атаку на горящий в Новошахтинске нефтезавод совершили беспилотники ВСУ

По данным губернатора, на НЗНП огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекли около 120 человек и 15 единиц техники. Однако работы пришлось приостановить из-за повторной атаки «Личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал губернатор.