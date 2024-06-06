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Posted 6 июня, 07:18

Published 6 июня, 07:18

Modified 6 июня, 07:20

Updated 6 июня, 07:20

Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников

6 июня 2024, 07:18
В Сети опубликовали фотографии нефтезавода в Ростовской области, который был атакован беспилотниками, снимки разместил Telegram-канал Baza.

На фотографиях можно заметить яркое пламя среди металлических конструкций предприятия. Видно его было издалека, а в небо поднимался густой дым.

На момент съемки на территории уже находились пожарные.

Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области
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Губернатор Василий Голубев в ночь на четверг сообщил, что беспилотники совершили атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов. В результате возник крупный пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров.

В данный момент возгорание полностью ликвидировано, никто во время происшествия не пострадал.

Между тем, в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили над донским регионом корабельную ракету «Нептун».

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