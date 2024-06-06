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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Сети появились кадры полыхающего завода на Дону после атаки беспилотников

Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников

6 июня 2024, 07:18
Фото: ТГ-канал bazabazon
В Сети появились кадры полыхающего завода на Дону после атаки беспилотников
В Сети опубликовали фотографии нефтезавода в Ростовской области, который был атакован беспилотниками, снимки разместил Telegram-канал Baza.

На фотографиях можно заметить яркое пламя среди металлических конструкций предприятия. Видно его было издалека, а в небо поднимался густой дым.

На момент съемки на территории уже находились пожарные.

Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области
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Фото: ТГ-канал bazabazon

Губернатор Василий Голубев в ночь на четверг сообщил, что беспилотники совершили атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов. В результате возник крупный пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров.

В данный момент возгорание полностью ликвидировано, никто во время происшествия не пострадал.

Между тем, в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили над донским регионом корабельную ракету «Нептун».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Дон#Атака#Сеть#Происшествия#Кадры#Полыхающий завод
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