Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На фотографиях можно заметить яркое пламя среди металлических конструкций предприятия. Видно его было издалека, а в небо поднимался густой дым.
На момент съемки на территории уже находились пожарные.
Губернатор Василий Голубев в ночь на четверг сообщил, что беспилотники совершили атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов. В результате возник крупный пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров.
В данный момент возгорание полностью ликвидировано, никто во время происшествия не пострадал.
Между тем, в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили над донским регионом корабельную ракету «Нептун».