Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника

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Напомним, пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул около 01.50 мск 6 июня в результате атаки БПЛА. По предварительным данным площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Изначально сообщалось о привлечении порядка 120 человек и 15 единиц техники для тушения.
Однако губернатор Василий Голубев сообщил, что работы пришлось приостановить из-за повторной атаки. Людей перевели в безопасное место.
Позднее он сообщил, что группировка сил и средств была увеличена.
«На место выехали ио начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС. Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Василий Голубев.
На видео, которое распространяется в сети видно, что пожар достигает высоты девятиэтажного дома.