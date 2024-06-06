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Появилось видео пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника

Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника

6 июня 2024, 00:01
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника
В Сети появилось видео крупного пожара, который вспыхнул на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в ночь на 6 июня в результате атаки беспилотников.

Напомним, пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул около 01.50 мск 6 июня в результате атаки БПЛА. По предварительным данным площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Изначально сообщалось о привлечении порядка 120 человек и 15 единиц техники для тушения.

Однако губернатор Василий Голубев сообщил, что работы пришлось приостановить из-за повторной атаки. Людей перевели в безопасное место.

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Позднее он сообщил, что группировка сил и средств была увеличена.

«На место выехали ио начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС. Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Василий Голубев.

На видео, которое распространяется в сети видно, что пожар достигает высоты девятиэтажного дома.

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