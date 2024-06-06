Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника

Напомним, пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул около 01.50 мск 6 июня в результате атаки БПЛА. По предварительным данным площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Изначально сообщалось о привлечении порядка 120 человек и 15 единиц техники для тушения.