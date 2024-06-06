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Posted Вчера, 23:38

Published Вчера, 23:38

Modified Вчера, 23:46

Updated Вчера, 23:46

Пожар с девятиэтажный дом: беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске

Пожар с девятиэтажный дом: беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске

5 июня 2024, 23:38
Фото: 1MI
Пожар с девятиэтажный дом: беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске

Беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске в ночь на 6 июня

В Новошахтинске полыхает крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, НПЗ загорелся после атаки беспилотников.

Крупный пожар горит в Новошахтинске. Очевидцы сообщают о столбе огня высотой с девятиэтажный дом. Очаг возгорания находится в районе нефтеперерабатывающего завода.

Голубев сообщил, что пожар на НПЗ возник в результате атаки БПЛА. В настоящее время на месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется.

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Жители города сообщали, что перед тем, как вспыхнул нефтезавод, они слышали взрывы и видели вспышки в небе.

Первые сообщения о пожаре появились около 01.50 мск.

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