Пожар с девятиэтажный дом: беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске

Posted Вчера, 23:38
Published Вчера, 23:38
Modified Вчера, 23:46
Updated Вчера, 23:46
Крупный пожар горит в Новошахтинске. Очевидцы сообщают о столбе огня высотой с девятиэтажный дом. Очаг возгорания находится в районе нефтеперерабатывающего завода.
Голубев сообщил, что пожар на НПЗ возник в результате атаки БПЛА. В настоящее время на месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется.
Жители города сообщали, что перед тем, как вспыхнул нефтезавод, они слышали взрывы и видели вспышки в небе.
Первые сообщения о пожаре появились около 01.50 мск.