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Updated Сегодня, 09:54

РЭО намерен создать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

РЭО намерен создать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

6 июня 2024, 09:54
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) и администрация Тульской области на ПМЭФ-2024 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Подписи под документом поставили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Как отметил Буцаев, Тульская область является лидером в России по темпам создания необходимых мощностей и готова досрочно выполнить показатели 2030 года. Это приблизит переход России на экономику замкнутого цикла. В рамках подписанного договора особое внимание уделено другим видам отходов, что позволит сформировать кластер перерабатывающих предприятий, получающих вторсырье, пишет gorod55.ru.

Договор предусматривает реализацию инвестиционных проектов по накоплению, обработке и утилизации отходов, а также создание и реконструкцию предприятий, выпускающих продукцию с использованием вторичного сырья.

Миляев подчеркнул вклад РЭО в совершенствование системы обращения с ТКО в регионе, а также то, что строительство новых объектов соответствует всем экологическим требованиям. Администрация Тульской области продолжит взаимодействие с Российским экологическим оператором.

На встрече обсуждались и другие вопросы, в частности проведение в июле 2024 года отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.

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