РЭО намерен создать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как отметил Буцаев, Тульская область является лидером в России по темпам создания необходимых мощностей и готова досрочно выполнить показатели 2030 года. Это приблизит переход России на экономику замкнутого цикла. В рамках подписанного договора особое внимание уделено другим видам отходов, что позволит сформировать кластер перерабатывающих предприятий, получающих вторсырье, пишет gorod55.ru.
Договор предусматривает реализацию инвестиционных проектов по накоплению, обработке и утилизации отходов, а также создание и реконструкцию предприятий, выпускающих продукцию с использованием вторичного сырья.
Миляев подчеркнул вклад РЭО в совершенствование системы обращения с ТКО в регионе, а также то, что строительство новых объектов соответствует всем экологическим требованиям. Администрация Тульской области продолжит взаимодействие с Российским экологическим оператором.
На встрече обсуждались и другие вопросы, в частности проведение в июле 2024 года отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.