Россия и Турция создадут систему сбора и переработки текстильных изделий

Денис Буцаев подчеркнул, что в России перерабатывается лишь один процент текстильных отходов. Система их сбора недостаточно развита, что препятствует созданию экономики замкнутого цикла. Для её формирования необходимо не только построить эффективную систему сбора текстильных отходов, но и создать соответствующую инфраструктуру для их утилизации, пишет 56orb.ru.