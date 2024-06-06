Россия и Турция создадут систему сбора и переработки текстильных изделий

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:44
Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума 2024 года.
Денис Буцаев подчеркнул, что в России перерабатывается лишь один процент текстильных отходов. Система их сбора недостаточно развита, что препятствует созданию экономики замкнутого цикла. Для её формирования необходимо не только построить эффективную систему сбора текстильных отходов, но и создать соответствующую инфраструктуру для их утилизации, пишет 56orb.ru.
По словам Буцаева, РЭО совместно с турецкими партнёрами займётся развитием инфраструктуры сбора и переработки текстильных отходов в российских городах. Такое сотрудничество позволит усовершенствовать систему обращения с текстильными отходами, уменьшить объёмы их захоронения и улучшить экологическую обстановку в России.
Партнёры планируют построить завод для утилизации текстильных отходов в Москве или Подмосковье, а также создать систему по сбору текстильных изделий, бывших в употреблении, и утилизации таких отходов по всей стране. Компания уже начала установку приёмных боксов для одежды в городах Московской области.
AJ International Group специализируется на восстановлении и переработке старой одежды и имеет центры сбора отходов текстиля в Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Южной Корее и других странах.
РЭО выступает экологическим партнёром XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.